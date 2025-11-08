https://ria.ru/20251108/vostok-2053634446.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 285 боевиков ВСУ
2025-11-08T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
