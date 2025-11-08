Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Вологды и Череповца ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.11.2025
09:42 08.11.2025
В аэропортах Вологды и Череповца ввели временные ограничения
В аэропортах Вологды и Череповца ввели временные ограничения
вологда, череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Вологда, Череповец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Вологды и Череповца ввели временные ограничения

В аэропортах Вологды и Череповца ограничили выпуск и прием самолетов

Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Вологды и Череповца, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Вологды, Череповца. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ВологдаЧереповецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
