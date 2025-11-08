https://ria.ru/20251108/volejbolisty-2053714023.html
Волейболисты "Зенита" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейболисты "Зенита" обыграли "Горький" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Волейболисты "Зенита" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" нанес поражение нижегородскому клубу "Горький" в матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Волейболисты "Зенита" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" обыграл "Горький" в матче чемпионата России по волейболу