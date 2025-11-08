Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Зенита" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейбол
 
20:41 08.11.2025 (обновлено: 20:38 16.11.2025)
Волейболисты "Зенита" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейболисты "Зенита" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" нанес поражение нижегородскому клубу "Горький" в матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
спорт, россия, нижний новгород, новый уренгой, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейболисты "Зенита" обыграли "Горький" в матче чемпионата России

Петербургский "Зенит" обыграл "Горький" в матче чемпионата России по волейболу

© Фото : Пресс-служба волейбольного клуба "Зенит"Волейболисты петербургского "Зенита"
Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Пресс-служба волейбольного клуба "Зенит"
Волейболисты петербургского "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" нанес поражение нижегородскому клубу "Горький" в матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча, которая прошла в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась победой гостей со счетом 3-1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:17).
"Зенит" с пятью победами идет на третьем месте в турнирной таблице, "Горький", потерпевший четыре поражения и выигравший один матч, располагается на 14-й позиции.
В других встречах красноярский "Енисей" обыграл "Факел" из Нового Уренгоя (3-1), а сургутский клуб "Газпром-Югра" уступил белгородскому "Белогорью" (0-3).
Казанский Зенит - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Волейбол
 
