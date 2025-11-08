Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Уралочку-НТМК"
Волейбол
 
21:49 08.11.2025 (обновлено: 20:36 16.11.2025)
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Уралочку-НТМК"
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Уралочку-НТМК"
Волейболистки московского "Динамо" одержали победу над "Уралочкой-НТМК" из Свердловской области в матче седьмого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Волейболистки московского "Динамо" одержали победу над "Уралочкой-НТМК" из Свердловской области в матче седьмого тура чемпионата России.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-2 (25:23, 21:25, 25:22, 17:25, 15:10) в пользу хозяек.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
08 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
3 : 225:2321:2525:2217:2515:10
Уралочка-НТМК
"Динамо" выиграло третий матч в сезоне и поднялось на седьмую строчку. Команда прервала серию из четырех поражений. "Уралочка-НТМК" занимает третье место с четырьмя победами и тремя поражениями в чемпионате.
В следующем туре московская команда 15 ноября сыграет в гостях с "Омичкой", днем ранее "Уралочка-НТМК" примет казанское "Динамо".

Результаты других матчей:

Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку"
Волейбол
 
