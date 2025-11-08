https://ria.ru/20251108/volejbolistki-2053719845.html
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Уралочку-НТМК"
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Уралочку-НТМК" - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Уралочку-НТМК"
Волейболистки московского "Динамо" одержали победу над "Уралочкой-НТМК" из Свердловской области в матче седьмого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
