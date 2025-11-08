https://ria.ru/20251108/voennye-2053633662.html
Группировка войск "Юг" заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Группировка войск "Юг" заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам... РИА Новости, 08.11.2025
