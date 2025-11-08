Группировка войск "Юг" заняла более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 8 ноя - РИА НОВОСТИ. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.