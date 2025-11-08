https://ria.ru/20251108/voennye-2053614181.html
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ в Купянске
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ в Купянске - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ в Купянске
Российские военные уничтожили 10 боевиков ВСУ, пытавшихся удерживать свои последние позиции в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го... РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
