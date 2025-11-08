Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ в Купянске - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/voennye-2053614181.html
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ в Купянске
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ в Купянске - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ в Купянске
Российские военные уничтожили 10 боевиков ВСУ, пытавшихся удерживать свои последние позиции в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T10:04:00+03:00
2025-11-08T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ в Купянске

ВС России уничтожили удерживавших последние позиции в Купянске 10 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили 10 боевиков ВСУ, пытавшихся удерживать свои последние позиции в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
"В ходе боевых действий уничтожили десять боевиков, пытавшихся удерживать свои последние позиции", - сказал "Лаврик", слова которого приводит Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ЗеленскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала