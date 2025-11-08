https://ria.ru/20251108/vodovod-2053600731.html
Новый магистральный водовод проложат в Тюменской агломерации
Новый магистральный водовод проложат в Тюменской агломерации - РИА Новости, 08.11.2025
Новый магистральный водовод проложат в Тюменской агломерации
Магистральный водовод от Тюмени в сторону Велижанской водоочистной станции проложат в Тюменской области, это станет новым этапом развития системы водоснабжения... РИА Новости, 08.11.2025
ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Магистральный водовод от Тюмени в сторону Велижанской водоочистной станции проложат в Тюменской области, это станет новым этапом развития системы водоснабжения Тюменской агломерации, заявил губернатор Александр Моор.
"Начинаем новый этап развития системы водоснабжения Тюменской агломерации, который по масштабу можно сравнить с глобальной стройкой сетей в 1970-х годах. Заключили контракт с компанией "Тюмень Водоканал" на строительство участка третьей нитки магистрального водовода от областной столицы в сторону Велижанской водоочистной станции", - написал Моор
в своем Telegram-канале.
По этому контракту подрядчик построит 11 километров сети, ещё два участка магистрали включены в концессионное соглашение, заключенное ранее, отметил Моор.
Велижанский водозабор обеспечивает водой около половины жителей Тюмени
. Два водовода от него в город были проложены более полувека назад. Строительство третьей нитки позволит подключать новых абонентов к воде и реконструировать имеющиеся магистрали без ущерба для водоснабжения населения.
Губернатор отметил, что на данное строительство по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" региону выделен казначейский инфраструктурный кредит почти на 3,4 миллиарда рублей. Деньги пойдут в том числе на создание очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по улице Монтажников. Реализация этих проектов улучшит водоснабжение населения Тюмени и экологию водных объектов.