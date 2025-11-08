Новый магистральный водовод проложат в Тюменской агломерации

По этому контракту подрядчик построит 11 километров сети, ещё два участка магистрали включены в концессионное соглашение, заключенное ранее, отметил Моор.

Губернатор отметил, что на данное строительство по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" региону выделен казначейский инфраструктурный кредит почти на 3,4 миллиарда рублей. Деньги пойдут в том числе на создание очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по улице Монтажников. Реализация этих проектов улучшит водоснабжение населения Тюмени и экологию водных объектов.