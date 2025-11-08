Рейтинг@Mail.ru
Венгрия будет использовать для АЭС "Пакш" топливо из России, США и Франции - РИА Новости, 08.11.2025
00:28 08.11.2025
Венгрия будет использовать для АЭС "Пакш" топливо из России, США и Франции
Венгрия будет использовать для АЭС "Пакш" топливо из России, США и Франции - РИА Новости, 08.11.2025
Венгрия будет использовать для АЭС "Пакш" топливо из России, США и Франции
Венгрия планирует использовать для АЭС "Пакш" российское, французское и американское топливо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 08.11.2025
экономика, венгрия, виктор орбан, аэс "пакш"
Венгрия будет использовать для АЭС "Пакш" топливо из России, США и Франции

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Венгрия планирует использовать для АЭС "Пакш" российское, французское и американское топливо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы будем использовать (для АЭС "Пакш" - ред.) российское, французское и американское топливо. Будем стоять на трех ногах", - заявил Орбан на пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Венгрии прокомментировали решение суда ЕС по АЭС "Пакш — 2"
11 сентября, 11:58
 
ЭкономикаВенгрияВиктор ОрбанАЭС "Пакш"
 
 
