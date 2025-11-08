Рейтинг@Mail.ru
СМИ: университет Корнелла выплатит компенсацию для отзыва иска властей США
01:17 08.11.2025
СМИ: университет Корнелла выплатит компенсацию для отзыва иска властей США
в мире
сша
дональд трамп
nbc
сша
в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
СМИ: университет Корнелла выплатит компенсацию для отзыва иска властей США

NBC: университет Корнелла выплатит $60 миллионов для отзыва иска властями США

Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американский университет Корнелла, в апреле лишившийся финансирования из бюджета США, обязался выплатить в госбюджет 60 миллионов долларов, чтобы власти отозвали поданные против него иски, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо президента университета Майкла Котликоффа.
Ранее американская газета New York Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила федеральное финансирование в размере более 1 миллиарда долларов для Корнеллского университета на фоне расследований возможных нарушений гражданских прав в университете.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Трамп заявил о скором урегулировании спора с Гарвардом
1 октября, 00:02
"Университет напрямую выплатит правительству 30 миллионов долларов в течение трех лет "в качестве условия для прекращения (рассмотрения - ред.) неудовлетворенных исков, поданных против университета"… Корнелл также вложит 30 миллионов долларов в течение трех лет в "исследования для развития сельского хозяйства США", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, университет пообещал предоставить властям США данные о поступлениях студентов, разбитых по отдельным колледжам и школам Корнелла, по расе, среднему баллу и по результатам стандартизированных тестов.
Согласно документу, эта сделка не является признанием вины со стороны университета.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом
29 июля, 02:01
 
В мире США Дональд Трамп NBC
 
 
