СМИ: университет Корнелла выплатит компенсацию для отзыва иска властей США
СМИ: университет Корнелла выплатит компенсацию для отзыва иска властей США - РИА Новости, 08.11.2025
СМИ: университет Корнелла выплатит компенсацию для отзыва иска властей США
Американский университет Корнелла, в апреле лишившийся финансирования из бюджета США, обязался выплатить в госбюджет 60 миллионов долларов, чтобы власти... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T01:17:00+03:00
2025-11-08T01:17:00+03:00
2025-11-08T01:17:00+03:00
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Американский университет Корнелла, в апреле лишившийся финансирования из бюджета США, обязался выплатить в госбюджет 60 миллионов долларов, чтобы власти отозвали поданные против него иски, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на письмо президента университета Майкла Котликоффа.
Ранее американская газета New York Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа
приостановила федеральное финансирование в размере более 1 миллиарда долларов для Корнеллского университета на фоне расследований возможных нарушений гражданских прав в университете.
"Университет напрямую выплатит правительству 30 миллионов долларов в течение трех лет "в качестве условия для прекращения (рассмотрения - ред.) неудовлетворенных исков, поданных против университета"… Корнелл также вложит 30 миллионов долларов в течение трех лет в "исследования для развития сельского хозяйства США", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, университет пообещал предоставить властям США данные о поступлениях студентов, разбитых по отдельным колледжам и школам Корнелла, по расе, среднему баллу и по результатам стандартизированных тестов.
Согласно документу, эта сделка не является признанием вины со стороны университета.