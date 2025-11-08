МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Запад" зачистила от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем", — сказал он на видеозаписи, опубликованной Минобороны.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Сейчас российские бойцы зачищают улицы Левадный въезд, 1-ю Западную и Сеньковскую, а также наносят огневое поражение противнику на южной окраине Купянска.

"В ходе боевых действий уничтожили десять боевиков, пытавшихся удерживать последние позиции. <...> Продвигаемся вперед, настроение боевое", — отметил Лаврик.

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.