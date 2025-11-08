https://ria.ru/20251108/ukrainka-2053613828.html
Российский командир рассказал о зачистке Купянска
Российский командир рассказал о зачистке Купянска - РИА Новости, 08.11.2025
Российский командир рассказал о зачистке Купянска
Группировка войск "Запад" зачистила от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. РИА Новости, 08.11.2025
Армия России зачистила очередную улицу в Купянске и продолжает зачистку ещё трёх.
Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
Российский командир рассказал о зачистке Купянска
Штурмовой отряд "Запада" зачистил от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Запад" зачистила от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
"Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем", — сказал он на видеозаписи, опубликованной Минобороны.
Сейчас российские бойцы зачищают улицы Левадный въезд, 1-ю Западную и Сеньковскую, а также наносят огневое поражение противнику на южной окраине Купянска.
"В ходе боевых действий уничтожили десять боевиков, пытавшихся удерживать последние позиции. <...> Продвигаемся вперед, настроение боевое", — отметил Лаврик.
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский
либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
За минувшую неделю потери противника в Купянске составили более 345 боевиков и 94 единицы военной техники, в том числе девять ББМ, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов.