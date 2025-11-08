Рейтинг@Mail.ru
Российский командир рассказал о зачистке Купянска - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 08.11.2025 (обновлено: 11:17 08.11.2025)
Российский командир рассказал о зачистке Купянска
Российский командир рассказал о зачистке Купянска - РИА Новости, 08.11.2025
Российский командир рассказал о зачистке Купянска
Группировка войск "Запад" зачистила от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. РИА Новости, 08.11.2025
Командир штурмового отряда о зачистке Купянска от бойцов ВСУ
Армия России зачистила очередную улицу в Купянске и продолжает зачистку ещё трёх. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
Командир штурмового отряда: "Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден"
Командир штурмового отряда российских войск выразил уверенность, что Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден.
владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский командир рассказал о зачистке Купянска

Штурмовой отряд "Запада" зачистил от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Запад" зачистила от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
"Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем", — сказал он на видеозаписи, опубликованной Минобороны.
Сейчас российские бойцы зачищают улицы Левадный въезд, 1-ю Западную и Сеньковскую, а также наносят огневое поражение противнику на южной окраине Купянска.
"В ходе боевых действий уничтожили десять боевиков, пытавшихся удерживать последние позиции. <...> Продвигаемся вперед, настроение боевое", — отметил Лаврик.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве
5 ноября, 11:55

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
За минувшую неделю потери противника в Купянске составили более 345 боевиков и 94 единицы военной техники, в том числе девять ББМ, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
