Отключения света на Украине продолжатся в воскресенье
Отключения света на Украине продолжатся в воскресенье - РИА Новости, 08.11.2025
Отключения света на Украине продолжатся в воскресенье
Отключения света на Украине продолжатся в воскресенье, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T19:21:00+03:00
2025-11-08T19:21:00+03:00
2025-11-08T19:21:00+03:00
украина
Новости
Отключения света на Украине продолжатся в воскресенье
"Укрэнерго": отключения света на Украине продолжатся в воскресенье
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отключения света на Украине продолжатся в воскресенье, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
В субботу компания сообщила о применении аварийных отключений электроэнергии "в нескольких регионах" страны, не уточняя, о каких именно регионах идет речь.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме ... сегодня меры ограничения вынужденно будут применяться до конца суток. Завтра, 9 ноября, меры ограничения потребления в большинстве регионов Украины
будут (также - ред.) применяться", - говорится в публикации в Telegram-канале.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.