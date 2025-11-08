На Украине арестовали подозреваемого в хищении 400 тысяч долларов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на 60 суток начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского, подозреваемого в хищении около 400 тысяч долларов, изъятых по делу в качестве вещественных доказательств, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на своего корреспондента.