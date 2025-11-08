https://ria.ru/20251108/ukraina-2053697553.html
На Украине арестовали подозреваемого в хищении 400 тысяч долларов
2025-11-08T18:44:00+03:00
украина
киев
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на 60 суток начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского, подозреваемого в хищении около 400 тысяч долларов, изъятых по делу в качестве вещественных доказательств, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на своего корреспондента.
Представитель Государственного бюро расследования (ГБР) Татьяна Сапьян в четверг заявила, что Рыбянский, укравший 400 тысяч долларов, изъятых по одному из дел в качестве вещдоков, задержан на западе Украины
. По ее словам, госбюро занимается расследованием дела о превышении служебных полномочий.
"Юрию Рыбянскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой залога в размере 13,3 миллиона гривен (317 тысяч долларов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.