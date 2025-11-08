Рейтинг@Mail.ru
На Украине арестовали подозреваемого в хищении 400 тысяч долларов - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053697553.html
На Украине арестовали подозреваемого в хищении 400 тысяч долларов
На Украине арестовали подозреваемого в хищении 400 тысяч долларов - РИА Новости, 08.11.2025
На Украине арестовали подозреваемого в хищении 400 тысяч долларов
Суд на Украине арестовал на 60 суток начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского, подозреваемого в хищении около 400 тысяч... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T18:44:00+03:00
2025-11-08T18:44:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/32/1460663220_0:6:3032:1712_1920x0_80_0_0_09bcfbd8c1682fbc0793aee8e632782f.jpg
https://ria.ru/20251107/sud-2053516750.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/32/1460663220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e371190d589a512804f5e3427ab2906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
На Украине арестовали подозреваемого в хищении 400 тысяч долларов

Суд арестовал подозреваемого в краже $400 тыс начальника отделения полиции Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции в Киеве
Сотрудник Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на 60 суток начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского, подозреваемого в хищении около 400 тысяч долларов, изъятых по делу в качестве вещественных доказательств, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на своего корреспондента.
Представитель Государственного бюро расследования (ГБР) Татьяна Сапьян в четверг заявила, что Рыбянский, укравший 400 тысяч долларов, изъятых по одному из дел в качестве вещдоков, задержан на западе Украины. По ее словам, госбюро занимается расследованием дела о превышении служебных полномочий.
"Юрию Рыбянскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой залога в размере 13,3 миллиона гривен (317 тысяч долларов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Суд на Украине увеличил залог для экс-мэра Одессы
7 ноября, 17:45
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала