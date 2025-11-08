https://ria.ru/20251108/ukraina-2053693943.html
На Украине остановились все государственные ТЭС
На Украине остановились все государственные ТЭС
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На Украине остановились все государственные ТЭС, заявила компания "Центрэнерго".
"Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль!" — говорится в сообщении в Facebook*.
В компании утверждают, что при российских ударах потеряли всю генерацию, которую круглосуточно восстанавливали.
"Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное число дронов, которые по несколько штук в минуту нацеливали на те же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", — написало "Центрэнерго
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Вооруженные силы России
начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования
, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.