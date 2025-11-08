Рейтинг@Mail.ru
На Украине остановились все государственные ТЭС - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 08.11.2025 (обновлено: 04:35 09.11.2025)
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053693943.html
На Украине остановились все государственные ТЭС
На Украине остановились все государственные ТЭС - РИА Новости, 09.11.2025
На Украине остановились все государственные ТЭС
На Украине остановились все государственные ТЭС, заявила компания "Центрэнерго". РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-08T18:09:00+03:00
2025-11-09T04:35:00+03:00
в мире
украина
центрэнерго
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
энергетика
тэс (теплоэлектростанция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_d700b619072129fb7771ce6d271a61db.jpg
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053502905.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_205c7eb0e80739424630c28215f48be8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, центрэнерго, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, энергетика, тэс (теплоэлектростанция)
В мире, Украина, Центрэнерго, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Энергетика, ТЭС (теплоэлектростанция)
На Украине остановились все государственные ТЭС

На всех государственных украинских ТЭС остановилась генерация электроэнергии

© AP Photo / Andrew KravchenkoБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Блэкаут в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На Украине остановились все государственные ТЭС, заявила компания "Центрэнерго".
«

"Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль!" — говорится в сообщении в Facebook*.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
Вчера, 08:00
В компании утверждают, что при российских ударах потеряли всю генерацию, которую круглосуточно восстанавливали.
"Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное число дронов, которые по несколько штук в минуту нацеливали на те же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", — написало "Центрэнерго".
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЦентрэнергоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЭнергетикаТЭС (теплоэлектростанция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала