На Украине остановились все государственные ТЭС

"Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль!" — говорится в сообщении в Facebook*.

В компании утверждают, что при российских ударах потеряли всю генерацию, которую круглосуточно восстанавливали.

В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.