В Раде назвали понятие о моральных основах общества "совком"
В Раде назвали понятие о моральных основах общества "совком" - РИА Новости, 08.11.2025
В Раде назвали понятие о моральных основах общества "совком"
Вопрос исключения из гражданского кодекса понятия "моральные основы общества" обсуждается в Верховной раде, соответствующие изменения представлены в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:46:00+03:00
2025-11-08T17:46:00+03:00
2025-11-08T17:49:00+03:00
в мире
украина
руслан стефанчук
верховная рада украины
украинская православная церковь
украина
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вопрос исключения из гражданского кодекса понятия "моральные основы общества" обсуждается в Верховной раде, соответствующие изменения представлены в зарегистрированных законопроектах, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
«
"В Верховной радеУкраины были зарегистрированы законопроекты №14056 и №14057 "О внесении изменений в гражданский кодекс Украины в связи с обновлением". Одним из предлагаемых изменений является исключение из гражданского кодекса понятия "моральные основы общества", - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.
По данным Украинской православной церкви
, вместо этого законопроекты предлагают ввести новое для украинского законодательства понятие "добропорядочность (boni mores)".
В своем комментарии в социальных сетях спикер Рады Руслан Стефанчук
, как уточняет УПЦ, поделился соображениями по поводу этой замены. Спикер назвал термин "моральные основы общества" постсоветским.
«
"Моральные основы общества, как и кодекс строителя коммунизма - это совок", - приводит его слова Украинская православная церковь.
Следует отметить, что такие термины, как "мораль", "нравственность" и "нравственность населения", встречаются в ряде международно-правовых документов, присутствуют в Европейской конвенции по правам человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.