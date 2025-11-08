Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали понятие о моральных основах общества "совком" - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 08.11.2025 (обновлено: 17:49 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053691248.html
В Раде назвали понятие о моральных основах общества "совком"
В Раде назвали понятие о моральных основах общества "совком" - РИА Новости, 08.11.2025
В Раде назвали понятие о моральных основах общества "совком"
Вопрос исключения из гражданского кодекса понятия "моральные основы общества" обсуждается в Верховной раде, соответствующие изменения представлены в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:46:00+03:00
2025-11-08T17:49:00+03:00
в мире
украина
руслан стефанчук
верховная рада украины
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg
https://ria.ru/20250822/svyaschennik-2036898897.html
https://ria.ru/20250619/dubinskiy-2023967019.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_63b6b4639b77fa5bb659d0710bf71815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, украинская православная церковь
В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь
В Раде назвали понятие о моральных основах общества "совком"

В Раде хотят убрать понятие о моральных основах общества из гражданского кодекса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вопрос исключения из гражданского кодекса понятия "моральные основы общества" обсуждается в Верховной раде, соответствующие изменения представлены в зарегистрированных законопроектах, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
«

Верховной радеУкраины были зарегистрированы законопроекты №14056 и №14057 "О внесении изменений в гражданский кодекс Украины в связи с обновлением". Одним из предлагаемых изменений является исключение из гражданского кодекса понятия "моральные основы общества", - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.

Протоиерей Андрей Павленко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Освобожденный священник УПЦ призвал сопротивляться насилию на Украине
22 августа, 08:10
По данным Украинской православной церкви, вместо этого законопроекты предлагают ввести новое для украинского законодательства понятие "добропорядочность (boni mores)".
В своем комментарии в социальных сетях спикер Рады Руслан Стефанчук, как уточняет УПЦ, поделился соображениями по поводу этой замены. Спикер назвал термин "моральные основы общества" постсоветским.
«
"Моральные основы общества, как и кодекс строителя коммунизма - это совок", - приводит его слова Украинская православная церковь.
Следует отметить, что такие термины, как "мораль", "нравственность" и "нравственность населения", встречаются в ряде международно-правовых документов, присутствуют в Европейской конвенции по правам человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.
Силовой захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Захваченные храмы становятся пристанищем разбойников, заявил депутат Рады
19 июня, 16:41
 
В миреУкраинаРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала