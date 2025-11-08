Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за содействие РДК* - РИА Новости, 08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 08.11.2025
В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за содействие РДК*
В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за содействие РДК*
Несовершеннолетний арестован в Петербурге за разведку местности для Русского добровольческого корпуса *, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
парнас
санкт-петербург
россия
ленинградская область
В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за содействие РДК*

В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за разведку местности для РДК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Несовершеннолетний арестован в Петербурге за разведку местности для Русского добровольческого корпуса *, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Вячеслава, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Срок меры - 30.12.2025 (1 месяц 24 суток)", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Вячеслав не позднее 3 февраля по собственной инициативе вышел на контакт с представителями Русского добровольческого корпуса*. Данная организация решением суда признана террористической и внесена в соответствующий единый федеральный список.
"В ходе переписки с представителями террористической организации юноша выразил намерение участвовать в деятельности РДК*, а именно оказывать содействие в совершении террористических актов и диверсий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области путем предоставления информации об объектах транспортной инфраструктуры. Затем, не позднее 3 апреля, Вячеслав осуществил разведку местности и железнодорожной инфраструктуры вблизи развязки кольцевой автомобильной дороги Токсовское шоссе и участка железнодорожного полотна между станциями "Новая Охта" – "Парнас", - уточняет пресс-служба судов.
Согласно сообщению, затем он отправил фото, видеоматериалы и данные о местоположении объектов представителям РДК*.
Фигурант был задержан 7 ноября, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминированном ему преступлении он признал.
* Запрещенная в России террористическая организация.
