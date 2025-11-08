В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за содействие РДК*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Несовершеннолетний арестован в Петербурге за разведку местности для Русского добровольческого корпуса *, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Вячеслава, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ . Срок меры - 30.12.2025 (1 месяц 24 суток)", - сообщает пресс-служба.

Следствие полагает, что Вячеслав не позднее 3 февраля по собственной инициативе вышел на контакт с представителями Русского добровольческого корпуса*. Данная организация решением суда признана террористической и внесена в соответствующий единый федеральный список.

"В ходе переписки с представителями террористической организации юноша выразил намерение участвовать в деятельности РДК*, а именно оказывать содействие в совершении террористических актов и диверсий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области путем предоставления информации об объектах транспортной инфраструктуры. Затем, не позднее 3 апреля, Вячеслав осуществил разведку местности и железнодорожной инфраструктуры вблизи развязки кольцевой автомобильной дороги Токсовское шоссе и участка железнодорожного полотна между станциями "Новая Охта" – " Парнас ", - уточняет пресс-служба судов.

Согласно сообщению, затем он отправил фото, видеоматериалы и данные о местоположении объектов представителям РДК*.