В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подлодками

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подводными лодками, они продлятся до 14 ноября.
Маневры под названием Merlin пройдут под руководством Военно-морских сил Швеции вдоль побережья и территориальных вод этой страны.
Как заявили в Вооруженных силах королевства, неровное морское дно создает множество мест, где могут укрыться подводные лодки. При этом утверждается, что шведские ВМС разработали способы борьбы с подводными аппаратами, адаптированные к условиям Балтийского моря.
В учениях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки Военно-морских сил Швеции и Германии, а также вертолеты.
Уточняется, что такие маневры проходят второй год подряд и начиная с осени 2026-го станут постоянными учениями НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
