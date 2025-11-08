В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подлодками

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подводными лодками, они продлятся до 14 ноября.

Маневры под названием Merlin пройдут под руководством Военно-морских сил Швеции вдоль побережья и территориальных вод этой страны.

Как заявили в Вооруженных силах королевства, неровное морское дно создает множество мест, где могут укрыться подводные лодки. При этом утверждается, что шведские ВМС разработали способы борьбы с подводными аппаратами, адаптированные к условиям Балтийского моря

В учениях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки Военно-морских сил Швеции и Германии , а также вертолеты.

Уточняется, что такие маневры проходят второй год подряд и начиная с осени 2026-го станут постоянными учениями НАТО.