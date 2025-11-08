Рейтинг@Mail.ru
В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подлодками - РИА Новости, 08.11.2025
08:14 08.11.2025 (обновлено: 14:10 08.11.2025)
В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подлодками
В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подлодками
В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подводными лодками, они продлятся до 14 ноября. РИА Новости, 08.11.2025
В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подлодками

На Балтике стартовали учения НАТО по борьбе с подлодками под руководством Швеции

Корабли 1-й постоянной морской группы НАТО
Корабли 1-й постоянной морской группы НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : NATO
Корабли 1-й постоянной морской группы НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подводными лодками, они продлятся до 14 ноября.
Маневры под названием Merlin пройдут под руководством Военно-морских сил Швеции вдоль побережья и территориальных вод этой страны.
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России
Вчера, 01:11
Как заявили в Вооруженных силах королевства, неровное морское дно создает множество мест, где могут укрыться подводные лодки. При этом утверждается, что шведские ВМС разработали способы борьбы с подводными аппаратами, адаптированные к условиям Балтийского моря.
В учениях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки Военно-морских сил Швеции и Германии, а также вертолеты.
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Норвегии страны НАТО провели учения на случай конфликта с Россией
7 ноября, 15:14
Уточняется, что такие маневры проходят второй год подряд и начиная с осени 2026-го станут постоянными учениями НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Рютте призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией
6 ноября, 10:24
 
В миреШвецияРоссияБалтийское мореНАТОГермания
 
 
