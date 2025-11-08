ЦБ Турции лишил лицензий ряд популярных среди туристов платежных систем

"Лицензии Pay Fix, İninal и Aypara на оказание услуг в сфере электронных денег и платежей аннулированы. После принятия этого решения услуги компаний приостановлены", - говорится в сообщении.

Популярность этих платежных систем среди туристов объясняется их удобством для международных операций: сервисы предлагали быстрое пополнение счета, возможность безналичных расчетов в магазинах и онлайн, а также легкую регистрацию без необходимости иметь счет в турецком банке. Благодаря этому российские туристы могли обходить ограничения на использование карт и проводить платежи без посредников.