Тренер сборной по плаванию не видит проблемы в пропуске чемпионата Европы
Тренер сборной по плаванию не видит проблемы в пропуске чемпионата Европы - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Тренер сборной по плаванию не видит проблемы в пропуске чемпионата Европы
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости, что пропуск чемпионата Европы в Польше не станет проблемой, национальная команда...
Тренер сборной по плаванию не видит проблемы в пропуске чемпионата Европы
Тренер сборной по плаванию Шишин заявил, что пропуск ЧЕ не станет проблемой
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости, что пропуск чемпионата Европы в Польше не станет проблемой, национальная команда будет готовиться к первенству в Париже.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в июле ‑ августе в Париже.
"Это не упущение. Мы уже вышли на международную арену. Это огромный успех. Сейчас нам дали добро на летний чемпионат Европы. Мы, соответственно, планируем подготовку всей команды к этому турниру", - сказал Шишин.
World Aquatics допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.