Петров заявил, что российские трассы готовы принимать гонки "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
14:13 08.11.2025
Петров заявил, что российские трассы готовы принимать гонки "Формулы-1"
Петров заявил, что российские трассы готовы принимать гонки "Формулы-1"
Бывший пилот "Формулы-1" гендиректор SMP Racing Виталий Петров заявил РИА Новости, что российские трассы готовы принимать "королевские гонки". РИА Новости Спорт, 08.11.2025
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший пилот "Формулы-1" гендиректор SMP Racing Виталий Петров заявил РИА Новости, что российские трассы готовы принимать "королевские гонки".
В марте 2022 года "Формула-1" досрочно разорвала контракт на проведение Гран-при России на фоне ситуации на Украине.
«
"Инфраструктура не устарела, даже наоборот. Мы готовы принять гонки. Автоспорт в России сейчас активно развивается, особенно после того, как наши пилоты стали меньше выезжать за границу. У нас стало больше участников и трасс: Казань, Смоленск, Грозный, Петербург, Нижний Новгород, Москва - мы везде ездим и принимаем участие", - сказал Петров.
Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года. В 2022 году Сочи в последний раз должен был стать хозяином этапа, после чего соревнования планировали проводить в Санкт-Петербурге на автодроме "Игора Драйв".
