Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA

АСТАНА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде и подписал указ о награждении спортсменки орденом, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.