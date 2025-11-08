Рейтинг@Mail.ru
Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
22:24 08.11.2025
Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA
Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA
Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA

Токаев наградил Рыбакину орденом "Барыс" III степени

© Фото : Пресс-служба WTAЕлена Рыбакина
© Фото : Пресс-служба WTA
Елена Рыбакина. Архивное фото
АСТАНА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде и подписал указ о награждении спортсменки орденом, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
"Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года... По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом "Барыс" III степени", - говорится в опубликованном пресс-службой тексте поздравления президента Казахстана.
Уроженка Москвы Рыбакина представляла Казахстан на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла все пять матчей турнира, победив в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Турнир проходил с 1 по 8 ноября. Предыдущей победительницей соревнований была американка Кори Гауфф.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Final Stage
08 ноября 2025 • начало в 19:15
Завершен
Арина Соболенко
0 : 23:66:7
Елена Рыбакина
