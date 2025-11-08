Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA

АСТАНА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде и подписал указ о награждении спортсменки орденом, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
"Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года... По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом "Барыс" III степени", - говорится в опубликованном пресс-службой тексте поздравления президента Казахстана.
Уроженка Москвы Рыбакина представляла Казахстан на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла все пять матчей турнира, победив в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Турнир проходил с 1 по 8 ноября. Предыдущей победительницей соревнований была американка Кори Гауфф.
