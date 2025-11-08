Рыбакина заработала рекордные призовые в женском теннисе

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина заработала 5,235 миллиона долларов и 1500 рейтинговых очков благодаря победе на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).
Рыбакина выиграла все пять матчей турнира, победив в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Уроженка Москвы впервые в карьере стала победительницей итогового турнира, в котором участвовала третий раз подряд. Ранее она не проходила дальше группового этапа.
WTA Finals, Final Stage
08 ноября 2025 • начало в 19:15
Завершен
5,235 миллиона долларов - это рекордная сумма призовых за один турнир в женском теннисе. Предыдущий рекорд принадлежал Соболенко, которая заработала 5 млн долларов благодаря победе на US Open в текущем сезоне.
Рыбакиной 26 лет, она занимает шестое место в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 11 титулов WTA. Казахстанская теннисистка является победительницей одного турнира Большого шлема - в 2022 году она выиграла Уимблдон.
Итоговый турнир WTA проходил с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Общий призовой фонд соревнований составлял 15,5 миллиона долларов.