Рыбакина заработала рекордные призовые в женском теннисе
Теннис
 
21:44 08.11.2025
Рыбакина заработала рекордные призовые в женском теннисе
Рыбакина заработала рекордные призовые в женском теннисе
Представительница Казахстана Елена Рыбакина заработала 5,235 миллиона долларов и 1500 рейтинговых очков благодаря победе на итоговом турнире Женской теннисной... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, казахстан, москва, саудовская аравия, елена рыбакина, женская теннисная ассоциация (wta), арина соболенко
Рыбакина заработала рекордные призовые в женском теннисе

Рыбакина заработала более 5 миллионов долларов на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина заработала 5,235 миллиона долларов и 1500 рейтинговых очков благодаря победе на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).
Рыбакина выиграла все пять матчей турнира, победив в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Уроженка Москвы впервые в карьере стала победительницей итогового турнира, в котором участвовала третий раз подряд. Ранее она не проходила дальше группового этапа.
5,235 миллиона долларов - это рекордная сумма призовых за один турнир в женском теннисе. Предыдущий рекорд принадлежал Соболенко, которая заработала 5 млн долларов благодаря победе на US Open в текущем сезоне.
Рыбакиной 26 лет, она занимает шестое место в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 11 титулов WTA. Казахстанская теннисистка является победительницей одного турнира Большого шлема - в 2022 году она выиграла Уимблдон.
Итоговый турнир WTA проходил с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Общий призовой фонд соревнований составлял 15,5 миллиона долларов.
