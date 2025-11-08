Рейтинг@Mail.ru
Лернер Тьен выиграл теннисный турнир в Меце
Теннис
 
21:07 08.11.2025 (обновлено: 20:37 16.11.2025)
Лернер Тьен выиграл теннисный турнир в Меце
Американец Лернер Тьен стал победителем теннисного турнира во французском Меце, призовой фонд которого превышает 575 тысяч евро. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американец Лернер Тьен стал победителем теннисного турнира во французском Меце, призовой фонд которого превышает 575 тысяч евро.
В финальном матче Тьен (38-я ракетка мира) обыграл британца Кэмерона Норри (27) со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Open de Moselle
08 ноября 2025 • начало в 18:40
Завершен
Кэмерон Норри
1 : 23:66:36:7
Лернер Тьен
Календарь Турнирная таблица История встреч
Тьену 19 лет. Американец впервые в карьере стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 30-летний Норри является пятикратным победителем турниров ATP.
