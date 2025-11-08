https://ria.ru/20251108/tennis-2053716196.html
Лернер Тьен выиграл теннисный турнир в Меце
Лернер Тьен выиграл теннисный турнир в Меце
Американец Лернер Тьен стал победителем теннисного турнира во французском Меце, призовой фонд которого превышает 575 тысяч евро. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
мец
Американец Лернер Тьен впервые в карьере стал победителем турнира ATP