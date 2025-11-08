Рыбакина обыграла Соболенко в финале итогового турнира WTA

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет 15,5 млн долларов.

В финальном матче уроженка Москвы обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Счет личных встреч стал 8-6 в пользу белоруски.

Рыбакина выполнила восемь подач навылет против одной у соперницы, обе теннисистки обошлись без двойных ошибок. Также на счету победительницы один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Рыбакина впервые в карьере выиграла итоговый турнир, в котором принимала участие в третий раз подряд. Ранее она не проходила дальше группового этапа. Соболенко повторила свое лучшее достижение на турнире - выход в финал, ранее ей это удавалось в 2022 году.

Рыбакиной 26 лет, она занимает шестое место в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 11 титулов WTA . Казахстанская теннисистка является победительницей одного турнира Большого шлема - в 2022 году она выиграла Уимблдон.