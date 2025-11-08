https://ria.ru/20251108/tennis-2053715971.html
Рыбакина обыграла Соболенко в финале итогового турнира WTA
Рыбакина обыграла Соболенко в финале итогового турнира WTA - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Рыбакина обыграла Соболенко в финале итогового турнира WTA
Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет 15,5... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T21:03:00+03:00
2025-11-08T21:03:00+03:00
2025-11-08T21:51:00+03:00
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901034474_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b2ab6c8bca8267b2ccc2c7df603d7ff1.jpg
/20251108/tennis-2053692276.html
/20251108/tennis-2053719672.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901034474_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_44b1ace3082df1ab56dea95c1ad966a2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Рыбакина обыграла Соболенко в финале итогового турнира WTA
Рыбакина обыграла первую ракетку мира Соболенко в финале итогового турнира WTA
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет 15,5 млн долларов.
В финальном матче уроженка Москвы обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Счет личных встреч стал 8-6 в пользу белоруски.
Рыбакина выполнила восемь подач навылет против одной у соперницы, обе теннисистки обошлись без двойных ошибок. Также на счету победительницы один реализованный брейк-пойнт из четырех.
Рыбакина впервые в карьере выиграла итоговый турнир, в котором принимала участие в третий раз подряд. Ранее она не проходила дальше группового этапа. Соболенко повторила свое лучшее достижение на турнире - выход в финал, ранее ей это удавалось в 2022 году.
Рыбакиной 26 лет, она занимает шестое место в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 11 титулов WTA
. Казахстанская теннисистка является победительницей одного турнира Большого шлема - в 2022 году она выиграла Уимблдон.
Итоговый турнир WTA проходил с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Предыдущей победительницей соревнований была американка Кори Гауфф.