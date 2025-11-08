Стало известно, сколько заработала Кудерметова на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс заработали 1,067 миллиона долларов в качестве призовых на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее в субботу Кудерметова и Мертенс обыграли представительницу Венгрии Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани в финале соревнований со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Спортсменки выиграли четыре из пяти матчей турнира, уступив на групповом этапе представительнице Тайваня Се Шувэй и латвийке Елене Остапенко. По регламенту победившая пара при одном поражении получает на двоих 1,067 миллиона долларов.
Кудерметова и Мертенс во второй раз выиграли итоговый турнир WTA, они уже становились победительницами соревнований в 2022 году. В июле россиянка вместе с бельгийкой впервые в своей карьере выиграла Уимблдон в парном разряде.
Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Общий призовой фонд соревнований составляет 15,5 миллиона долларов.
WTA Finals, Final Stage
08 ноября 2025 • начало в 16:10
Завершен
