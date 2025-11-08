Кудерметова в паре с Мертенс выиграла итоговый турнир WTA

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли представительницу Венгрии Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани в финале парного разряда итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

Бабош 32 года, на ее счету 29 побед на турнирах в парном разряде, у 28-летней Стефани - 13.