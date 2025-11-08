Кудерметова в паре с Мертенс выиграла итоговый турнир WTA

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли представительницу Венгрии Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани в финале парного разряда итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.
WTA Finals, Final Stage
08 ноября 2025 • начало в 16:10
Завершен
0 : 26:71:6
Кудерметова и Мертенс во второй раз выиграли итоговый турнир WTA, они уже становились победительницами соревнований в 2022 году. Кудерметовой 28 лет, на ее счету теперь десять титулов в парах. В июле россиянка вместе с бельгийкой впервые в своей карьере выиграла Уимблдон в парном разряде. В активе 29-летней Мертенс 23 титула WTA в парах.
Бабош 32 года, на ее счету 29 побед на турнирах в парном разряде, у 28-летней Стефани - 13.
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA
7 ноября, 23:19