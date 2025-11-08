Тарпищев призвал не сравнивать Андрееву и Шарапову

Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
12:49 08.11.2025
спорт, россия, шамиль тарпищев, федерация тенниса россии (фтр)
Теннис, Спорт, Россия, Шамиль Тарпищев, Федерация тенниса России (ФТР)
© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Соцсети Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Сравнения первой ракетки России Мирры Андреевой с бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой неуместны, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В 2025 году Андреева стала победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В июне она поднялась на рекордную для себя пятую строчку рейтинга, сейчас 18-летняя теннисистка занимает девятое место.
"Я считаю, сравнения с Шараповой неуместны. У Мирры свой путь, она играет в другой теннис. Сравнивать можно разве что по возрасту и по тому, что она уже достигла определенных результатов. А все остальное - ее собственное", - сказал Тарпищев.
Надежда Петрова
Андреевой и Шнайдер нужен более размеренный график, считает Петрова
7 ноября, 11:08
 
Теннис
 
