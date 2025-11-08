В Танзании задержали замгенсека оппозиционной партии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Оппозиционная партия Танзании "Чадема" ("Партия за демократию и прогресс") сообщила о том, что местные правоохранители задержали заместителя генерального секретаря партии.

В Танзании 29 октября прошли всеобщие выборы, на которых избирались президент, депутаты парламента и члены муниципальных советов. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Чадема" ("Партия за демократию и прогресс") не допустили до выборов. На этом фоне в стране вспыхнули массовые протесты, участники которых поджигали здания и автомобили, принадлежащие правящей партии "Чама ча Мапиндузи" ("Революционная партия", ЧЧМ), государственным службам и сторонникам действующего президента. Для подавления протестов власти Танзании привлекли армию.