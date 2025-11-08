В Танзании задержали замгенсека оппозиционной партии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Оппозиционная партия Танзании "Чадема" ("Партия за демократию и прогресс") сообщила о том, что местные правоохранители задержали заместителя генерального секретаря партии.
"Полиция задержала заместителя генерального секретаря Амани Голугву этим утром, в субботу, 8 ноября", - говорится в заявлении партии, опубликованном в соцсети X.
Согласно публикации, только трое из шести высокопоставленных членов партии сейчас находятся на свободе.
В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на судебные документы передавала, что прокуратура Танзании обвинила в государственной измене 98 человек, которые, предположительно, были связаны с протестами, прошедшими на фоне всеобщих выборов на прошлой неделе. Агентство уточняет, что, согласно судебным документам, обвиняемые якобы планировали помешать проведению выборов с целью запугать власти Танзании, а также причинили ущерб государственной собственности.
В Танзании 29 октября прошли всеобщие выборы, на которых избирались президент, депутаты парламента и члены муниципальных советов. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Чадема" ("Партия за демократию и прогресс") не допустили до выборов. На этом фоне в стране вспыхнули массовые протесты, участники которых поджигали здания и автомобили, принадлежащие правящей партии "Чама ча Мапиндузи" ("Революционная партия", ЧЧМ), государственным службам и сторонникам действующего президента. Для подавления протестов власти Танзании привлекли армию.