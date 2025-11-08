Врачи рассказали о состоянии белоруски, пострадавшей в ДТП в Таиланде

БАНГКОК, 8 ноя — РИА Новости. Гражданка Белоруссии, пострадавшая в ДТП с микроавтобусом в Таиланде, в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, сообщили РИА Новости в больнице провинции Канчанабури.

В ДТП пострадали 11 граждан Республики Беларусь и России

« "В нашем отделении находится в тяжелом состоянии одна женщина, гражданка Белоруссии, пострадавшая в ДТП на территории отеля. Пациентка получила при аварии повреждения внутренних органов, но она в сознании и не подключена ни к какой аппаратуре жизнеобеспечения, ее состояние стабильно тяжелое", — сообщили агентству в отделении интенсивной терапии больницы.

В справочной службе больницы агентству рассказали, что утром 6 ноября в медучреждение поступили несколько человек, граждан России и Белоруссии, однако у большинства из них были легкие травмы и ушибы и они были выписаны сразу после оказания необходимой медицинской помощи, а одна гражданка Белоруссии, находившаяся в тяжелом состоянии, осталась в отделении интенсивной терапии.

В консульском отделе посольства России в Таиланде РИА Новости подтвердили, что ДТП произошло 6 ноября с транспортным средством, в котором находились шесть россиян и пять граждан Республики Беларусь.

"Пострадали шесть россиян и пять граждан Республики Беларусь. У десяти человек были легкие травмы и ушибы, они выписались из больницы сразу после оказания медпомощи и уже находятся в Паттайе . Одна гражданка Белоруссии получила более тяжелые травмы, она все еще в больнице", — сообщили агентству российские дипломаты.

Ранее отдел туристической полиции Таиланда по провинции Канчанабури сообщал в своих аккаунтах в социальных сетях о ДТП с микроавтобусом внутригостиничных перевозок на территории одного из отелей, расположенных вблизи национального парка и водопада Сай Йок, в котором пострадали "одиннадцать россиян", уточняя, что те из них, кому потребовалась стационарная медицинская помощь, были доставлены в больницу.