Командование элитной бригады ВСУ бросило своих солдат на позициях
20:32 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/svo-2053712353.html
Командование элитной бригады ВСУ бросило своих солдат на позициях
Командование элитной бригады ВСУ бросило своих солдат на позициях

Обученная британцами элитная бригада ВСУ бросила своих на позициях

CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Командование элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая проходила обучение в Великобритании, бросило своих боевиков на позициях, а само подразделение передислоцировалось, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Там указали, что боевики бригады уже более 285 дней остаются на позициях в Волчанске.
Между тем "бригаду перевели на другое направление, а боевиков, кто был в этот момент на позициях попросту бросили и забыли".
"Командование не посчитало нужным забирать их и решило отдать в подчинение полковнику Евгению Солодаеву - комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады, как крепостных крестьян или рабов. С этого момента (с января 2025 года) "элита" сидит безвылазно на позициях, а командование 57-й бригады даже и не думает их менять", - указали в российских силовых структурах.
Там отметили, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ считается "элитной" бригадой, "так как прошла полный курс обучения в Великобритании и вооружена новейшими западными образцами военной техники". "Отношение к своему личному составу как к скоту, по всей видимости, также привито британскими инструкторами", - указал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
