МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Командование элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая проходила обучение в Великобритании, бросило своих боевиков на позициях, а само подразделение передислоцировалось, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Там указали, что боевики бригады уже более 285 дней остаются на позициях в Волчанске.

Между тем "бригаду перевели на другое направление, а боевиков, кто был в этот момент на позициях попросту бросили и забыли".

"Командование не посчитало нужным забирать их и решило отдать в подчинение полковнику Евгению Солодаеву - комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады, как крепостных крестьян или рабов. С этого момента (с января 2025 года) "элита" сидит безвылазно на позициях, а командование 57-й бригады даже и не думает их менять", - указали в российских силовых структурах.