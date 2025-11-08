Рейтинг@Mail.ru
ВС России при освобождении Вольчего продвинулись вглубь обороны противника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 08.11.2025
ВС России при освобождении Вольчего продвинулись вглубь обороны противника
ВС России при освобождении Вольчего продвинулись вглубь обороны противника
Российские военнослужащие при освобождении Волчьего в Днепропетровской области продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра, сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
алексеевка
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Алексеевка
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Волчьего в Днепропетровской области продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта ведомство сообщило ранее в субботу.
"В результате слаженной работы операторов БПЛА и артиллерийских расчетов штурмовики совершили стремительный рывок, продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра и освободили населенный пункт от присутствия противника", - говорится в сообщении МО РФ.
Отмечается, что контроль над Волчьим установили штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", которые прорвали линию обороны противника севернее недавно освобожденной Алексеевки.
