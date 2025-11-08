https://ria.ru/20251108/svo-2053651061.html
ВС России при освобождении Вольчего продвинулись вглубь обороны противника
ВС России при освобождении Вольчего продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России при освобождении Вольчего продвинулись вглубь обороны противника
Российские военнослужащие при освобождении Волчьего в Днепропетровской области продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра, сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:01:00+03:00
2025-11-08T14:01:00+03:00
2025-11-08T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
алексеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_316d54e03c9eb63f9a65fa5309affee2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
алексеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b92040d54b48808727e236cbc207c23a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Алексеевка
ВС России при освобождении Вольчего продвинулись вглубь обороны противника
ВС РФ при освобождении Вольчего продвинулись вглубь обороны ВСУ на 3 км