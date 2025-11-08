https://ria.ru/20251108/svo-2053636619.html
Войска "Центра" сорвали попытку боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения
Войска "Центра" сорвали попытку боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения - РИА Новости, 08.11.2025
Войска "Центра" сорвали попытку боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения
Сорвана попытка боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения в зоне действия сил "Центра" в северном направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:31:00+03:00
2025-11-08T12:31:00+03:00
2025-11-08T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_564f37aee5e66b5551cd65bfaa562e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Войска "Центра" сорвали попытку боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения
ВС России сорвали попытку сил ВСУ вырваться из окружения на северном направлении