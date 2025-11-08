Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 08.11.2025 (обновлено: 13:57 08.11.2025)
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар...
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
киев
россия
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу, все цели поражены, сообщило Минобороны России.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
