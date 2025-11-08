Судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир, сообщил вице-консул

ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Судно NEKSU с россиянами на борту, дрейфовавшее у берегов Японии, было взято на буксир кораблем береговой охраны, экипаж здоров, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.