Рейтинг@Mail.ru
Судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир, сообщил вице-консул - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 08.11.2025 (обновлено: 06:02 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/sudno-2053592754.html
Судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир, сообщил вице-консул
Судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир, сообщил вице-консул - РИА Новости, 08.11.2025
Судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир, сообщил вице-консул
Судно NEKSU с россиянами на борту, дрейфовавшее у берегов Японии, было взято на буксир кораблем береговой охраны, экипаж здоров, сообщил РИА Новости вице-консул РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T04:20:00+03:00
2025-11-08T06:02:00+03:00
в мире
япония
россия
ниигата (город)
алексей криворучко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251107/parom-2053479037.html
япония
россия
ниигата (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, ниигата (город), алексей криворучко
В мире, Япония, Россия, Ниигата (город), Алексей Криворучко
Судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир, сообщил вице-консул

Вице-консул Криворучко: судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Судно NEKSU с россиянами на борту, дрейфовавшее у берегов Японии, было взято на буксир кораблем береговой охраны, экипаж здоров, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.
"Вчера вечером NEKSU был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии. Сегодня в полдень (6.00 мск) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт. Японская сторона подчеркивает, что экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности", — сообщил вице-консул.
Генеральное консульство России в Ниигате продолжает следить за ситуацией.
Ранее сообщалось, что грузовое судно NEKSU под флагом Того, на борту которого находятся 15 россиян, дрейфует в японском заливе Тояма после поломки двигателя. Судно водоизмещением около 2,2 тысячи тонн направлялось в порт Фусики-Тояма из Владивостока и утром 7 ноября подало сигнал о неисправности. Инцидент произошел примерно в 50 километрах к северо-востоку от рыбацкого порта Хими. Судно потеряло ход и стало дрейфовать в сторону берега. Корпус судна поврежден не был.
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна
Вчера, 16:24
 
В миреЯпонияРоссияНиигата (город)Алексей Криворучко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала