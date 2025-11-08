Рейтинг@Mail.ru
В США отменили или задержали более пяти тысяч авиарейсов - РИА Новости, 08.11.2025
23:40 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/ssha-2053727717.html
В США отменили или задержали более пяти тысяч авиарейсов
В США отменили или задержали более пяти тысяч авиарейсов - РИА Новости, 08.11.2025
В США отменили или задержали более пяти тысяч авиарейсов
Число авиарейсов, отмененных или задержанных в США в субботу на фоне продолжающегося шатдауна, превысило 5 тысяч, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. РИА Новости, 08.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
В США отменили или задержали более пяти тысяч авиарейсов

На фоне шатдауна отменили или задержали более пяти тысяч авиарейсов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВашингтон, США
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вашингтон, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число авиарейсов, отмененных или задержанных в США в субботу на фоне продолжающегося шатдауна, превысило 5 тысяч, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
Ранее сервис сообщал о 3207 рейсах, отмененных или задержанных в США в субботу.
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США
7 ноября, 16:35
Согласно информации сервиса, общее число задержек внутренних и международных рейсов в США в субботу составляет 4356. Кроме того, еще 1038 рейсов были отменены. Таким образом, со сложностями столкнулись пассажиры 5394 рейсов.
Как ранее подтвердила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин в интервью телеканалу Fox News, из-за шатдауна число задержек и отмен авиарейсов будет только расти.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на ряд американских перевозчиков сообщал о том, что в пятницу были отменены около 700 авиарейсов.
Власти США заявляли о предстоящем решении сократить число перелетов на 10% на фоне продолжающегося шатдауна правительства. Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал эти меры как "необходимость для обеспечения стопроцентной безопасности".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун
5 ноября, 17:55
 
