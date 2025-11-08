В США отменили или задержали более пяти тысяч авиарейсов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число авиарейсов, отмененных или задержанных в США в субботу на фоне продолжающегося шатдауна, превысило 5 тысяч, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
Ранее сервис сообщал о 3207 рейсах, отмененных или задержанных в США в субботу.
Согласно информации сервиса, общее число задержек внутренних и международных рейсов в США в субботу составляет 4356. Кроме того, еще 1038 рейсов были отменены. Таким образом, со сложностями столкнулись пассажиры 5394 рейсов.
Как ранее подтвердила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин в интервью телеканалу Fox News, из-за шатдауна число задержек и отмен авиарейсов будет только расти.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на ряд американских перевозчиков сообщал о том, что в пятницу были отменены около 700 авиарейсов.
Власти США заявляли о предстоящем решении сократить число перелетов на 10% на фоне продолжающегося шатдауна правительства. Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал эти меры как "необходимость для обеспечения стопроцентной безопасности".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
