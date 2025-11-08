Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции, сообщает Reuters - РИА Новости, 08.11.2025
23:01 08.11.2025
В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции, сообщает Reuters
Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме,... РИА Новости, 08.11.2025
в мире
венгрия
сша
россия
виктор орбан
турецкий поток
санкции в отношении россии
венгрия
сша
россия
в мире, венгрия, сша, россия, виктор орбан, турецкий поток, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Россия, Виктор Орбан, Турецкий поток, Санкции в отношении России
В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции, сообщает Reuters

Reuters: освобождение Венгрии от санкций США действует один год

© Getty Images / Roberto SchmidtДональд Трамп и Виктор Орбан
Дональд Трамп и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Getty Images / Roberto Schmidt
Дональд Трамп и Виктор Орбан . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение.
"Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год", - пишет агентство.
Источник добавил, что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В США выступили с новым планом по Украине после встречи Трампа и Орбана
