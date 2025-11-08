https://ria.ru/20251108/ssha-2053724373.html
В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции, сообщает Reuters
В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции, сообщает Reuters - РИА Новости, 08.11.2025
В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции, сообщает Reuters
Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T23:01:00+03:00
2025-11-08T23:01:00+03:00
2025-11-08T23:01:00+03:00
в мире
венгрия
сша
россия
виктор орбан
турецкий поток
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053625379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4ab705074a5cd48c642e75367ea6e71.jpg
https://ria.ru/20251108/plan-2053606251.html
венгрия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053625379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7ba73f98701a7407aae8619cbaac4ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, россия, виктор орбан, турецкий поток, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Россия, Виктор Орбан, Турецкий поток, Санкции в отношении России
В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции, сообщает Reuters
Reuters: освобождение Венгрии от санкций США действует один год