В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции, сообщает Reuters

"Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год", - пишет агентство.

Источник добавил, что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.