Лавров прокомментировал заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия не получила никаких объяснений о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о возобновлении ядерных испытаний, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Трамп , когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили", — сказал он.

Также неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия или о проведении так называемых подкритических экспериментов, продолжил Лавров.

"Комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду президент США, у них нет", — добавил министр.

Что касается поручения Владимира Путина на последнем заседании Совбеза России, то оно уже находится в работе. О результатах общественность проинформируют, резюмировал он.

На минувшей неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.

В среду состоялось заседание Совета безопасности России, на котором в числе других выступил глава Минобороны Андрей Белоусов . Он назвал целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля.

Как доложил Белоусов, в октябре США провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит шесть-семь минут.