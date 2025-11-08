Рейтинг@Mail.ru
17:33 08.11.2025 (обновлено: 17:58 08.11.2025)
Лавров прокомментировал заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний
© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия не получила никаких объяснений о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о возобновлении ядерных испытаний, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили", — сказал он.
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
7 ноября, 09:26
Также неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия или о проведении так называемых подкритических экспериментов, продолжил Лавров.
"Комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду президент США, у них нет", — добавил министр.
Что касается поручения Владимира Путина на последнем заседании Совбеза России, то оно уже находится в работе. О результатах общественность проинформируют, резюмировал он.
Трамп заявил, что США обладают наибольшей ядерной мощью в мире
5 ноября, 22:46
На минувшей неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
В среду состоялось заседание Совета безопасности России, на котором в числе других выступил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он назвал целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля.

Как доложил Белоусов, в октябре США провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит шесть-семь минут.

Владимир Путин поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких испытаний. Он отметил, что Россия не намерена выходить из ДВЗЯИ, но будет вынуждена предпринять адекватные действия, если кто-то из участников договора решит нарушить его.
Трамп сделал России королевский подарок
6 ноября, 08:00
 
