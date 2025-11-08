Рейтинг@Mail.ru
"Танцевальная чума" из Средневековья: проклятие или массовая истерия? - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/srednevekove-2053007246.html
"Танцевальная чума" из Средневековья: проклятие или массовая истерия?
"Танцевальная чума" из Средневековья: проклятие или массовая истерия? - РИА Новости, 08.11.2025
"Танцевальная чума" из Средневековья: проклятие или массовая истерия?
В Страсбурге женщина вышла на улицу и начала танцевать, но, как при настоящей болезни, за неделю к ней присоединились сотни людей. Они танцевали без остановки,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:48:00+03:00
2025-11-08T09:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053014300_201:0:3842:2048_1920x0_80_0_0_5c36163de2804fc7914ca4a3d236acb0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053014300_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce933119518f9e906b5024daa3236fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Танцевальная чума" из Средневековья: проклятие или массовая истерия?

© Getty Images / Pictures from HistoryТанцевальная чума, репродукция картины Питера Брейгеля Младшего, созданная по рисункам его отца Питера Брейгеля Старшего
Танцевальная чума, репродукция картины Питера Брейгеля Младшего, созданная по рисункам его отца Питера Брейгеля Старшего - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Getty Images / Pictures from History
Танцевальная чума, репродукция картины Питера Брейгеля Младшего, созданная по рисункам его отца Питера Брейгеля Старшего
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Страсбурге женщина вышла на улицу и начала танцевать, но, как при настоящей болезни, за неделю к ней присоединились сотни людей. Они танцевали без остановки, пока не падали. Власти пытались излечить их, нанимая музыкантов, но это привело к худшему исходу. Что это было: массовое помешательство, отравление или проклятие святого?

Фрау Троффеа — нулевой пациент эпидемии

В июле 1518 года Страсбург переживал один из самых жарких летних месяцев в своей истории. Город, входивший тогда в состав Священной Римской империи, изнемогал от зноя. И вот 14 июля на узкой мощеной улице перед своим фахверковым домом женщина — фрау Троффеа — внезапно начала двигаться: судорожно, конвульсивно, неудержимо.
© Getty Images / PHASСтрасбург, Франция
Страсбург, Франция - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / PHAS
Страсбург, Франция
Она танцевала весь день, пока не упала без сил. Муж умолял ее остановиться, но на следующее утро она снова начала свой странный танец. Дни шли, а фрау Троффеа продолжала свое безумное движение. Отдыхала — и танцевала опять.
К концу первой недели к ней присоединились больше 30 человек. Они танцевали, не в силах остановиться, продолжая, даже получив травмы. В течение месяца число одержимых танцем выросло до 400 человек, многие из которых впоследствии погибли.

Попытка лечить огонь огнем

Городские власти были в ужасе от растущей эпидемии. Гражданские и религиозные лидеры созвали совет и приняли решение — танцоров нужно заставить танцевать еще больше.
Логика была следующей: это лихорадка, значит, нужно ее "выпотеть". Городской совет распорядился освободить гильдейские залы для танцующих, нанял музыкантов, чтобы те играли день и ночь, и даже пригласил профессиональных танцоров помогать пораженным эпидемией продолжать движение.
© Getty Images / BettmannТанцевальная чума в Европе
Танцевальная чума в Европе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Bettmann
Танцевальная чума в Европе
Результат оказался катастрофическим. Это только усилило заразу — здоровые горожане присоединялись к танцу, чтобы присматривать за больными, кормить их, поддерживать, когда те падали от изнеможения. Но вместо помощи они сами становились жертвами. По некоторым свидетельствам, ежедневно умирали несколько человек.
Столкнувшись с провалом, городской совет запретил оркестры, музыку и публичные танцы на улицах. Но было уже поздно — эпидемия разгорелась в полную силу.

Проклятие святого Вита

Для жителей Страсбурга объяснение было очевидным: это божья кара. В те времена существовало поверье о святом Вите — покровителе эпилептиков и танцоров.
"Лечение непрекращающегося танца принадлежало церкви", — объясняет Линнет Миллер Ренберг, доцент истории в Университете Андерсона. В начале сентября городской совет организовал транспортировку танцоров к святыне святого Вита для божественного исцеления — и, как сообщают источники, они исцелились.
© Public domainМастер Теодорих, "Святой Вит"
Мастер Теодорих, Святой Вит - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Public domain
Мастер Теодорих, "Святой Вит"
К сентябрю эпидемия пошла на убыль так же внезапно, как и началась. Что стало с оставшимися в живых танцорами потом — неизвестно.

Что это было?

Танцевальная чума 1518 года хорошо задокументирована в записях врачей, проповедях в кафедральных соборах, даже в официальных распоряжениях городского совета Страсбурга. Событие стало сенсацией своего времени — о нем написали шесть хроник, оно вдохновило художников на создание гравюр. Но почему это произошло — никто так и не понял.
© Public domainТри женщины, пораженные танцевальной чумой, гравюра Гендрика Гондиуса
Три женщины, пораженные танцевальной чумой, гравюра Гендрика Гондиуса - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Public domain
Три женщины, пораженные танцевальной чумой, гравюра Гендрика Гондиуса
В 1950-х годах шведский фармаколог Юджин Луис Бэкман предположил, что виноват психотропный грибок под названием спорынья, поразивший урожай зерна. Серия наводнений в этом регионе Европы создала идеальные условия для влаголюбивого грибка. "Спорынья во ржи вызывает галлюцинации, возбуждение, яркие цветные видения и повышенную восприимчивость к внешним воздействиям, таким как ритм, который провоцирует танец", — объясняет Кэтрин Дикасон, исследовательница средневекового танца.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пшеница
Звучит убедительно, но у этой теории есть нюансы. Во-первых, рожь не была основным продуктом питания в некоторых из мест, где фиксировались эпидемии танцевальной мании, отмечает медицинский историк Джон Уоллер из Университета штата Мичиган. Во-вторых, отравление спорыньей обычно вызывает почернение рук и ног из-за гангрены — но ни в одном из отчетов об этом не упоминается.

Загадка, которая остается загадкой

Сегодня наиболее вероятной считается теория массовой психогенной болезни — проще говоря, массовой истерии. Такое предположение в 80-х годах выдвинули ученые, и с тех пор оно набирает все больше сторонников.
Линнет Миллер Ренберг задает вопрос, меняющий фокус: "Мы настолько увлекаемся попытками понять, как произошла танцевальная мания, что упускаем из виду гораздо более интересный вопрос — что эта мания значила в свое время?".
Страсбург 1518-го переживал катастрофическое время. Три года подряд неурожаи терзали регион, вызывая голод и крестьянские восстания. Наводнения, экстремальные температуры, бубонная чума обрушивались на город одно за другим. В 1492-м над Европой пролетела комета, которую многие восприняли как знак Апокалипсиса — это спровоцировало ожидания конца света и гражданские беспорядки.
CC BY-SA 4.0 / H. Raab / Woodcut showing the fall of the Ensisheim meteorite on November 7, 1492Падение метеорита, описанное в Нюрнбергской хронике за 1493 год
Падение метеорита, описанное в Нюрнбергской хронике за 1493 год - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
CC BY-SA 4.0 / H. Raab / Woodcut showing the fall of the Ensisheim meteorite on November 7, 1492
Падение метеорита, описанное в Нюрнбергской хронике за 1493 год
Историк Джон Уоллер указывает: особую роль играли классовые и гендерные вопросы. Охотники на ведьм той эпохи в основном обвиняли крестьянок — и, как ни странно, именно они чаще всего становились жертвами танцевальной чумы.
Танцевальная чума 1518 года — не единственная в своем роде. С VII по XIX век по всему миру было зафиксировано несколько десятков подобных инцидентов. Наиболее известная до страсбургской — эпидемия 1374 года, охватившая несколько городов вдоль Рейна.
© Getty Images / Sepia TimesЧума в Неаполе, 1656 год
Чума в Неаполе, 1656 год - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Sepia Times
Чума в Неаполе, 1656 год
Прошло больше пяти столетий, но феномен танцевальной чумы так и не поддался окончательному объяснению. Ученые спорят, версии множатся, но тайна остается — как напоминание о том, что человеческая природа не всегда подчиняется логике.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала