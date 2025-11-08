"Танцевальная чума" из Средневековья: проклятие или массовая истерия?

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Страсбурге женщина вышла на улицу и начала танцевать, но, как при настоящей болезни, за неделю к ней присоединились сотни людей. Они танцевали без остановки, пока не падали. Власти пытались излечить их, нанимая музыкантов, но это привело к худшему исходу. Что это было: массовое помешательство, отравление или проклятие святого?

Фрау Троффеа — нулевой пациент эпидемии

В июле 1518 года Страсбург переживал один из самых жарких летних месяцев в своей истории. Город, входивший тогда в состав Священной Римской империи, изнемогал от зноя. И вот 14 июля на узкой мощеной улице перед своим фахверковым домом женщина — фрау Троффеа — внезапно начала двигаться: судорожно, конвульсивно, неудержимо.

© Getty Images / PHAS Страсбург, Франция © Getty Images / PHAS Страсбург, Франция

Она танцевала весь день, пока не упала без сил. Муж умолял ее остановиться, но на следующее утро она снова начала свой странный танец. Дни шли, а фрау Троффеа продолжала свое безумное движение. Отдыхала — и танцевала опять.

К концу первой недели к ней присоединились больше 30 человек. Они танцевали, не в силах остановиться, продолжая, даже получив травмы. В течение месяца число одержимых танцем выросло до 400 человек, многие из которых впоследствии погибли.

Попытка лечить огонь огнем

Городские власти были в ужасе от растущей эпидемии. Гражданские и религиозные лидеры созвали совет и приняли решение — танцоров нужно заставить танцевать еще больше.

Логика была следующей: это лихорадка, значит, нужно ее "выпотеть". Городской совет распорядился освободить гильдейские залы для танцующих, нанял музыкантов, чтобы те играли день и ночь, и даже пригласил профессиональных танцоров помогать пораженным эпидемией продолжать движение.

© Getty Images / Bettmann Танцевальная чума в Европе © Getty Images / Bettmann Танцевальная чума в Европе

Результат оказался катастрофическим. Это только усилило заразу — здоровые горожане присоединялись к танцу, чтобы присматривать за больными, кормить их, поддерживать, когда те падали от изнеможения. Но вместо помощи они сами становились жертвами. По некоторым свидетельствам, ежедневно умирали несколько человек.

Столкнувшись с провалом, городской совет запретил оркестры, музыку и публичные танцы на улицах. Но было уже поздно — эпидемия разгорелась в полную силу.

Проклятие святого Вита

Для жителей Страсбурга объяснение было очевидным: это божья кара. В те времена существовало поверье о святом Вите — покровителе эпилептиков и танцоров.

"Лечение непрекращающегося танца принадлежало церкви", — объясняет Линнет Миллер Ренберг, доцент истории в Университете Андерсона. В начале сентября городской совет организовал транспортировку танцоров к святыне святого Вита для божественного исцеления — и, как сообщают источники, они исцелились.

К сентябрю эпидемия пошла на убыль так же внезапно, как и началась. Что стало с оставшимися в живых танцорами потом — неизвестно.

Что это было?

Танцевальная чума 1518 года хорошо задокументирована в записях врачей, проповедях в кафедральных соборах, даже в официальных распоряжениях городского совета Страсбурга. Событие стало сенсацией своего времени — о нем написали шесть хроник, оно вдохновило художников на создание гравюр. Но почему это произошло — никто так и не понял.

© Public domain Три женщины, пораженные танцевальной чумой, гравюра Гендрика Гондиуса © Public domain Три женщины, пораженные танцевальной чумой, гравюра Гендрика Гондиуса

В 1950-х годах шведский фармаколог Юджин Луис Бэкман предположил , что виноват психотропный грибок под названием спорынья, поразивший урожай зерна. Серия наводнений в этом регионе Европы создала идеальные условия для влаголюбивого грибка. "Спорынья во ржи вызывает галлюцинации, возбуждение, яркие цветные видения и повышенную восприимчивость к внешним воздействиям, таким как ритм, который провоцирует танец", — объясняет Кэтрин Дикасон, исследовательница средневекового танца.

Звучит убедительно, но у этой теории есть нюансы. Во-первых, рожь не была основным продуктом питания в некоторых из мест, где фиксировались эпидемии танцевальной мании, отмечает медицинский историк Джон Уоллер из Университета штата Мичиган. Во-вторых, отравление спорыньей обычно вызывает почернение рук и ног из-за гангрены — но ни в одном из отчетов об этом не упоминается.

Загадка, которая остается загадкой

Сегодня наиболее вероятной считается теория массовой психогенной болезни — проще говоря, массовой истерии. Такое предположение в 80-х годах выдвинули ученые, и с тех пор оно набирает все больше сторонников.

Линнет Миллер Ренберг задает вопрос, меняющий фокус: "Мы настолько увлекаемся попытками понять, как произошла танцевальная мания, что упускаем из виду гораздо более интересный вопрос — что эта мания значила в свое время?".

Страсбург 1518-го переживал катастрофическое время . Три года подряд неурожаи терзали регион, вызывая голод и крестьянские восстания. Наводнения, экстремальные температуры, бубонная чума обрушивались на город одно за другим. В 1492-м над Европой пролетела комета, которую многие восприняли как знак Апокалипсиса — это спровоцировало ожидания конца света и гражданские беспорядки.

Историк Джон Уоллер указывает : особую роль играли классовые и гендерные вопросы. Охотники на ведьм той эпохи в основном обвиняли крестьянок — и, как ни странно, именно они чаще всего становились жертвами танцевальной чумы.

Танцевальная чума 1518 года — не единственная в своем роде. С VII по XIX век по всему миру было зафиксировано несколько десятков подобных инцидентов. Наиболее известная до страсбургской — эпидемия 1374 года, охватившая несколько городов вдоль Рейна.

© Getty Images / Sepia Times Чума в Неаполе, 1656 год © Getty Images / Sepia Times Чума в Неаполе, 1656 год