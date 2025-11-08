Рейтинг@Mail.ru
23:38 08.11.2025 (обновлено: 07:21 09.11.2025)
Канадский хоккеист назвал московское "Динамо" своей семьей
Канадский нападающий Джордан Уил в разговоре с РИА Новости заявил, что считает московский хоккейный клуб "Динамо" своей семьей. РИА Новости, 09.11.2025
Игрок ХК "Динамо" Джордан Уил. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Канадский нападающий Джордан Уил в разговоре с РИА Новости заявил, что считает московский хоккейный клуб "Динамо" своей семьей.
"Динамо" в субботу принимало петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для Уила этот матч стал 250-м в составе столичного клуба.
«
"Я прежде всего благодарен за возможность играть здесь. Я благодарен Алексею Сопину, который помог мне и моей семье. 250 матчей за "Динамо" - это восхитительно. Были действительно восхитительные матчи вместе с отличными партнерами по команде. Мне очень приятно быть частью "Динамо" на протяжении стольких сезонов. Да, я могу сказать, что "Динамо" - это моя семья. Здесь меня окружает группа прекрасных людей: как среди игроков, так и среди персонала, тренеров. Надеюсь, что в этом сезоне мы будем и далее играть хорошо и добьемся успеха в плей-офф", - сказал Уил.
"Динамо" уступило СКА со счетом 2:3. После этого поражения прервалась победная серия "бело-голубых", составившая пять матчей.
«
"Каждой команде сейчас нужно набирать очки. Мы нуждаемся в этом так же, как и СКА. Мы хорошо отыграли 30 минут, они - тоже. Возможно, было бы логичнее, если бы игра перешла в овертайм, и мы набрали бы минимум один балл. Мы продолжаем работать, настраиваемся на следующий матч", - отметил Уил.
Канадцу 33 года. В КХЛ он также выступал за казанский "Ак Барс". Всего в лиге он провел 292 матча, в которых набрал 249 очков (89 голов + 160 передач).
Игрок ХК Динамо Седрик Пакетт - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Обладатель Кубка Стэнли Пакетт сравнил жизнь в Москве и в Монреале
21 августа, 18:25
 
СпортДжордан УилКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)
 
 
