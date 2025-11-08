https://ria.ru/20251108/sport-2053726566.html
Мужская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте
Мужская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте - РИА Новости Спорт, 09.11.2025
Мужская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте
Сборная России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне. РИА Новости Спорт, 09.11.2025
2025-11-08T23:23:00+03:00
2025-11-08T23:23:00+03:00
2025-11-09T07:19:00+03:00
спорт
михаил заломин
прыжки на батуте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156177/92/1561779219_0:145:1945:1239_1920x0_80_0_0_8e7d83677226213b6450937d8b6d0330.jpg
/20251108/sport-2053696027.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156177/92/1561779219_0:0:1653:1239_1920x0_80_0_0_591fa68133151569258ea0a2d10bd29f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, михаил заломин, прыжки на батуте
Спорт, Михаил Заломин, Прыжки на батуте
Мужская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте
Сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте в командном турнире