Мужская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте
23:23 08.11.2025 (обновлено: 07:19 09.11.2025)
Мужская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте
Мужская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте
Мужская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте

Сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте в командном турнире

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрыжки на батуте
Прыжки на батуте - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Прыжки на батуте. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сборная России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне.
Дмитрий Нартов получил 61,800 балла, Максим Диденко - 59,930, Кирилл Козлов - 63,120. Запасным в составе команды был Данила Касимов. Всего за выступление сборная России набрала 20 очков. Победу одержали белорусы (21 очко), бронзовыми призерами стали португальцы (18).
Ранее в субботу Арина Каляндра завоевала золотую медаль на акробатической дорожке, серебро в двойном минитрампе получили Галина Бегим и Михаил Заломин.
Чемпионат мира завершится 9 ноября.
