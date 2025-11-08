Рейтинг@Mail.ru
Касаткин может оспорить решение об экстрадиции в госсовете Франции
08.11.2025
Касаткин может оспорить решение об экстрадиции в госсовете Франции
даниил касаткин
Касаткин может оспорить решение об экстрадиции в госсовете Франции

Даниил Касаткин
Даниил Касаткин
Даниил Касаткин. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин все еще имеет возможность оспорить решение об экстрадиции в США, если оно будет одобрено французским премьер-министром, в госсовете страны, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.
Ранее Бело сообщил, что Касаткин не будет обжаловать решение об экстрадиции в США в Кассационном суде. Таким образом, решение апелляционного суда перейдёт на одобрение премьер-министру.
"Теперь решение за премьер-министром. Посмотрим, какое решение он примет. Решение премьер-министра всегда может быть обжаловано в государственном совете. Государственный совет является высшим судом административного порядка", - отметил Бело.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по просьбе США, которые подозревают его в причастности к деятельности хакерской группировки.
В РФБ надеются, что здравый смысл в деле Касаткина восторжествует
5 ноября
 
Баскетбол Даниил Касаткин
 
