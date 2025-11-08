ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции в США в Кассационном суде Парижа, так как считает, что его судили предвзято, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.
"Даниил Касаткин решил не подавать апелляцию. Он считает, что следственная палата действовала по отношению к нему предвзято. Он чувствует, что у него нет шансов в Кассационном суде, учитывая текущую политическую ситуацию", - сказал адвокат.
Он подчеркнул, что Касаткин "полностью невиновен, однако Франция всё ещё хочет его экстрадиции, чего он не понимает".
"Он считает, что его хотят экстрадировать по неизвестным ему причинам, которые являются незаконными. Поэтому он ждёт решения премьер-министра Франции и рассчитывает на поддержку своей страны, России, которая является его последней надеждой перед лицом неопределённости относительно экстрадиции в США", - сказал Бело.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по просьбе США, которые подозревают его в причастности к деятельности хакерской группировки.