Рейтинг@Mail.ru
Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:32 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/sport-2053712188.html
Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции
Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции - РИА Новости, 08.11.2025
Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции
Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции в США в Кассационном суде Парижа, так как... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T20:32:00+03:00
2025-11-08T20:32:00+03:00
баскетбол
даниил касаткин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028351700_0:34:1080:642_1920x0_80_0_0_f01a6fc04ccc962779c859256ee957e0.jpg
https://rsport.ria.ru/20251105/kasatkin-2052926583.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028351700_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6f06b03832500d017a4e678dcdd07bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
даниил касаткин, спорт
Баскетбол, Даниил Касаткин, Спорт
Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции

Баскетболист Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции в США

© Фото : Единая лига ВТБДаниил Касаткин
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Единая лига ВТБ
Даниил Касаткин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции в США в Кассационном суде Парижа, так как считает, что его судили предвзято, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.
"Даниил Касаткин решил не подавать апелляцию. Он считает, что следственная палата действовала по отношению к нему предвзято. Он чувствует, что у него нет шансов в Кассационном суде, учитывая текущую политическую ситуацию", - сказал адвокат.
Он подчеркнул, что Касаткин "полностью невиновен, однако Франция всё ещё хочет его экстрадиции, чего он не понимает".
"Он считает, что его хотят экстрадировать по неизвестным ему причинам, которые являются незаконными. Поэтому он ждёт решения премьер-министра Франции и рассчитывает на поддержку своей страны, России, которая является его последней надеждой перед лицом неопределённости относительно экстрадиции в США", - сказал Бело.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по просьбе США, которые подозревают его в причастности к деятельности хакерской группировки.
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В РФБ надеются, что здравый смысл в деле Касаткина восторжествует
5 ноября, 11:26
 
БаскетболДаниил КасаткинСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала