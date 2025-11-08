ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин не будет оспаривать решение суда об экстрадиции в США в Кассационном суде Парижа, так как считает, что его судили предвзято, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.