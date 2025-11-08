https://ria.ru/20251108/sport-2053701452.html
Гребнев вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам
Гребнев вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Гребнев вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам
Россиянин Алексей Гребнев вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 08.11.2025
