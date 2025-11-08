Рейтинг@Mail.ru
19:09 08.11.2025
Гребнев вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам
спорт, шахматы, андрей есипенко, евгений наер, даниил дубов, кубок мира по шахматам
Спорт, Шахматы, Андрей Есипенко, Евгений Наер, Даниил Дубов, Кубок мира по шахматам
© Фото : Федерация шахмат РоссииАлексей Гребнев
Алексей Гребнев - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Федерация шахмат России
Алексей Гребнев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянин Алексей Гребнев вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
В третьем круге представитель России по итогам двух партий обыграл грека Стаматиса Куркулос-Ардитиса со счетом 1,5:0,5.
Сыграть тай-брейк предстоит Андрею Есипенко, Евгению Наеру, Даниилу Дубову и Владиславу Артемьеву. Иван Землянский выбыл из розыгрыша турнира.
Результаты матчей:
Андрей Есипенко - Пуйя Идани (Иран) - 1:1;
Иван Землянский - Маттиас Блюбаум (Германия) - 0,5:1,5;
Евгений Наер - Самуэль Севян (США) - 1:1;
Даниил Дубов - Георг Майер (Германия) - 1:1;
Владислав Артемьев - Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 1:1;
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа
7 ноября, 13:42
 
