Россиянка Каляндра завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте
Россиянка Арина Каляндра завоевала золотую медаль на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт
памплона
михаил заломин
прыжки на батуте
памплона
Спорт, Памплона, Михаил Заломин, Прыжки на батуте
Россиянка Каляндра завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянка Арина Каляндра завоевала золотую медаль на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне.
За свое выступление спортсменка получила 27,300 балла. Второй стала француженка Канди Бриер-Ветильяр (27,000), третье место заняла бельгийка Лани Списсенс (24,500).
Ранее в субботу Михаил Заломин
завоевал серебро в двойном минитрампе.
Чемпионат мира завершится 9 ноября.