Россиянка Каляндра завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
18:28 08.11.2025
Россиянка Каляндра завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте
Россиянка Каляндра завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Россиянка Каляндра завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте
Россиянка Арина Каляндра завоевала золотую медаль на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, памплона, михаил заломин, прыжки на батуте
Спорт, Памплона, Михаил Заломин, Прыжки на батуте
Россиянка Каляндра завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте

Каляндра выиграла золото ЧМ по прыжкам на батуте на акробатической дорожке

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрыжки на батуте.
Прыжки на батуте. - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Прыжки на батуте.. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянка Арина Каляндра завоевала золотую медаль на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне.
За свое выступление спортсменка получила 27,300 балла. Второй стала француженка Канди Бриер-Ветильяр (27,000), третье место заняла бельгийка Лани Списсенс (24,500).
Ранее в субботу Михаил Заломин завоевал серебро в двойном минитрампе.
Чемпионат мира завершится 9 ноября.
СпортПамплонаМихаил ЗаломинПрыжки на батуте
 
