"Двойка, единица, ноль": Карпин оценил выступление "Динамо" в первом круге
Футбол
 
17:00 08.11.2025 (обновлено: 17:02 08.11.2025)
"Двойка, единица, ноль": Карпин оценил выступление "Динамо" в первом круге
Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин оценил выступление команды в первом круге чемпионата России по футболу как неудовлетворительное.
спорт, валерий карпин, акрон, динамо москва
Спорт, Валерий Карпин, Акрон, Динамо Москва, Футбол
"Двойка, единица, ноль": Карпин оценил выступление "Динамо" в первом круге

Карпин назвал выступление "Динамо" в первом круге РПЛ неудовлетворительным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный тренер ФК "Динамо" Валерий Карпин
Главный тренер ФК Динамо Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Главный тренер ФК "Динамо" Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин оценил выступление команды в первом круге чемпионата России по футболу как неудовлетворительное.
В субботу "Динамо" проиграло тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2 в матче 15-го тура.
"Результат, мягко говоря, неудовлетворительный. Не самый лучший матч в обороне. Не сыграли сами, отдаем голевые, пропускаем смешные голы. Оценка за первый круг - двойка, единица или ноль. Как хотите", - сказал Карпин.
После 15 матчей "Динамо" с 17 баллами занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата.
Футболисты Краснодара в матче РПЛ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Краснодар" и "Спартак" наказали за неподобающее поведение в матче РПЛ
7 ноября, 15:32
 
ФутболСпортВалерий КарпинАкронДинамо Москва
 
