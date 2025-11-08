https://ria.ru/20251108/sport-2053672955.html
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб ЦСКА победил саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА выиграл восьмой матч кряду в Единой лиге ВТБ, победив "Автодор"