Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Баскетбол
 
16:02 08.11.2025
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
спорт, цска, бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА победил саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 86:82 (22:19, 24:23, 24:24, 16:16). В составе ЦСКА больше всех очков набрал Мело Тримбл (17). У "Автодора" самым результативным стал Ален Хаджибегович (23).
ЦСКА выиграл восьмой матч кряду в Единой лиге ВТБ и лидирует в турнирной таблице с девятью победами при одном поражении. "Автодор" проиграл шестую встречу подряд и располагается на девятом месте с семью поражениями в девяти встречах.
В следующем матче ЦСКА 15 ноября на выезде сыграет с казанским УНИКСом, "Автодор" тремя днями ранее примет "Нижний Новгород".
Мануэль Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
8 ноября, 02:00
 
БаскетболСпортЦСКАБК АвтодорЕдиная Лига ВТБ
 
