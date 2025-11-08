Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 8 ноября: группировка "Восток" освободила село Волчье - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 08.11.2025
Спецоперация, 8 ноября: группировка "Восток" освободила село Волчье
Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье в... РИА Новости, 08.11.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Кадры боев за населенный пункт Волчье
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт Волчье. Армия России продвинулась на еще 3 км вглубь обороны ВСУ и продолжает освобождение Днепропетровской и Запорожской областей.
2025-11-08T20:29
true
PT0M51S
Уничтожение агродрона ВСУ, снабжавшего окруженных украинских военнослужащих в Красноармейске
Разведчики группировки войск "Центр" уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных украинских военнослужащих в Красноармейске.
2025-11-08T20:29
true
PT0M09S
Командир штурмового отряда о зачистке Купянска от бойцов ВСУ
Армия России зачистила очередную улицу в Купянске и продолжает зачистку ещё трёх. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
2025-11-08T20:29
true
PT0M30S
Боец с позывным "Пол": "Операторы БПЛА ВС России уводят дроны в сторону, когда видят мирных жителей"
Операторы беспилотников ВС России уводят ударные дроны в сторону, когда видят мирных жителей, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Ленинградского гвардейского полка группировки "Запад" с позывным "Пол".
2025-11-08T20:29
true
PT0M50S
В украинской Виннице автомобиль с сотрудниками военкомата сбил мужчину
В украинской Виннице автомобиль с сотрудниками военкомата несколько раз сбил мужчину, который блокировал движение пока другие пытались освободить мобилизационного из рук военнослужащих.
2025-11-08T20:29
true
PT0M34S
Спецоперация, 8 ноября: группировка "Восток" освободила село Волчье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Как уточнили впоследствии в российском ведомстве, населённый пункт под контроль взяли штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии, которые ранее прорвали линию обороны противника севернее Алексеевки. Бойцы совершили стремительный рывок и продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра. В освобожденном Волчьем они водрузили флаги России. Группировка войск "Восток" продолжает освобождение территорий Днепропетровской и Запорожской областей, подчеркнули в МО РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Волчье в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Волчье в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Волчье в Днепропетровской области
Согласно данным, приведённым в сводке, ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации потеряли около 1330 военнослужащих.
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского ВПК и объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Зеленский согласится": журналист сделал заявление о территориях России
Вчера, 14:46
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Скоро закончатся": в США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО
7 ноября, 21:29
Штурмовые отряды группировки "Запад" продолжали уничтожение окруженной группировки противника в районе Купянска. Они отразили две атаки, которые ВСУ пытались совершить из района Осиново, чтобы деблокировать свои окружённые формирования. В районе Петровки российские бойцы не дали штурмовикам противника прорваться к разрушенной переправе через реку Оскол.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске, а также зачистку Гнатовки и Рога в ДНР. За сутки освобождены 39 зданий, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были отражены 14 атак, которые противник пытался осуществить из района Гришино. Также сорвана попытка боевиков 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.
В Димитрове (также в ДНР) подразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, от боевиков освобождены 19 зданий.

Не наигрался в детстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила в субботу свое объяснение страсти Владимира Зеленского к массовой мобилизации украинцев в ВСУ для "мясных штурмов". В своем Telegram-канале она привела слова матери Зеленского из интервью украинской "Комсомольской правде" в 2013 году. По словам женщины, в детстве Зеленский больше всего любил играть с советской мясорубкой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
Вчера, 14:23
"Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в "мясные штурмы". Кто во что играл в детстве", - прокомментировала это Захарова.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России поразило журналиста
Вчера, 09:45

Не хочет останавливаться

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным не состоялась по той причине, что Россия пока не хочет останавливаться в конфликте на Украине. Президент РФ ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла (2002-2005 годы), полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью РИА Новости заявил, что четко понимает, почему президент РФ начал специальную военную операцию.
По словам Уилкерсона, ему казалось, что США сошли с ума, когда он видел, какие усилия прикладываются для втягивания Украины в НАТО. Путин увидел экзистенциальную угрозу России в попытках включить Украину в состав НАТО, и поэтому принял меры, считает он.

Полностью утеряна

На Украине остановлены в субботу все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует, заявили в компании "Центрэнерго". В компании утверждают, что полностью утеряна подача электроэнергии, которую восстанавливали круглосуточно.﻿
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса заявил, что Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу.
В Тернополе на западе Украины мужчина выпал с пятого этажа здания военкомата и попал в реанимацию, сообщило украинское издание "Тернополяне". По версии тернопольского военкомата, нетрезвый военнообязанный был доставлен "за нарушение правил учета", в туалете разбил окно, сделал веревку из собственной одежды, чтобы спуститься, однако сорвался и упал на крышу столовой.
В украинской Виннице автомобиль с сотрудниками военкомата несколько раз сбил мужчину, блокировавшего движение, пока другие пытались освободить из рук военнослужащих человека, которого те собирались мобилизовать, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир ПутинЦентрэнергоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
