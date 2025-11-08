Спецоперация, 8 ноября: группировка "Восток" освободила село Волчье

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Как уточнили впоследствии в российском ведомстве, населённый пункт под контроль взяли штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии, которые ранее прорвали линию обороны противника севернее Алексеевки. Бойцы совершили стремительный рывок и продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра. В освобожденном Волчьем они водрузили флаги России. Группировка войск "Восток" продолжает освобождение территорий Днепропетровской и Запорожской областей, подчеркнули в МО РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Волчье в Днепропетровской области
Согласно данным, приведённым в сводке, ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации потеряли около 1330 военнослужащих.
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского ВПК и объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.
Штурмовые отряды группировки "Запад" продолжали уничтожение окруженной группировки противника в районе Купянска. Они отразили две атаки, которые ВСУ пытались совершить из района Осиново, чтобы деблокировать свои окружённые формирования. В районе Петровки российские бойцы не дали штурмовикам противника прорваться к разрушенной переправе через реку Оскол.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске, а также зачистку Гнатовки и Рога в ДНР. За сутки освобождены 39 зданий, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были отражены 14 атак, которые противник пытался осуществить из района Гришино. Также сорвана попытка боевиков 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.
В Димитрове (также в ДНР) подразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, от боевиков освобождены 19 зданий.
Не наигрался в детстве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила в субботу свое объяснение страсти Владимира Зеленского к массовой мобилизации украинцев в ВСУ для "мясных штурмов". В своем Telegram-канале она привела слова матери Зеленского из интервью украинской "Комсомольской правде" в 2013 году. По словам женщины, в детстве Зеленский больше всего любил играть с советской мясорубкой.
"Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в "мясные штурмы". Кто во что играл в детстве", - прокомментировала это Захарова.
Не хочет останавливаться
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным не состоялась по той причине, что Россия пока не хочет останавливаться в конфликте на Украине. Президент РФ ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла (2002-2005 годы), полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью РИА Новости заявил, что четко понимает, почему президент РФ начал специальную военную операцию.
По словам Уилкерсона, ему казалось, что США сошли с ума, когда он видел, какие усилия прикладываются для втягивания Украины в НАТО. Путин увидел экзистенциальную угрозу России в попытках включить Украину в состав НАТО, и поэтому принял меры, считает он.
Полностью утеряна
На Украине остановлены в субботу все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует, заявили в компании "Центрэнерго". В компании утверждают, что полностью утеряна подача электроэнергии, которую восстанавливали круглосуточно.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса заявил, что Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу.
В Тернополе на западе Украины мужчина выпал с пятого этажа здания военкомата и попал в реанимацию, сообщило украинское издание "Тернополяне". По версии тернопольского военкомата, нетрезвый военнообязанный был доставлен "за нарушение правил учета", в туалете разбил окно, сделал веревку из собственной одежды, чтобы спуститься, однако сорвался и упал на крышу столовой.
