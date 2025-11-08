https://ria.ru/20251108/spetsoperatsiya-2053594268.html
Боец рассказал о форсировании реки Янчур в Запорожской области
Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Успеновка в Запорожской области преодолели реку Янчур, что стало одним из самых...
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Успеновка в Запорожской области преодолели реку Янчур, что стало одним из самых сложных этапов операции, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Питерский".
"Основная сложность заключалась в речке, переход через Янчур. Ни колючая проволока, ни инженерные заграждения, ни рвы — ничего не сравнится с этим. До подхода мы не знали, насколько она глубокая. Местами по шею, где-то по пояс, но всё равно преодолели", — рассказал командир.
По его словам, бойцы действовали малыми группами, занимали промежуточные позиции и следовали строго по приказам, несмотря на угрозу со стороны вражеских дронов и FPV-боеприпасов.
"Чтобы понять, насколько это было страшно и сложно, нужно было там побывать. Но никто не отказывался, все слушали команды и выполняли задачу до конца", — добавил "Питерский".