Боец рассказал о форсировании реки Янчур в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.11.2025
Боец рассказал о форсировании реки Янчур в Запорожской области
Боец рассказал о форсировании реки Янчур в Запорожской области
Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Успеновка в Запорожской области преодолели реку Янчур, что стало одним из самых... РИА Новости, 08.11.2025
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Боец рассказал о форсировании реки Янчур в Запорожской области

Бойцы "Востока" форсировали реку Янчур в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Успеновка в Запорожской области преодолели реку Янчур, что стало одним из самых сложных этапов операции, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Питерский".
"Основная сложность заключалась в речке, переход через Янчур. Ни колючая проволока, ни инженерные заграждения, ни рвы — ничего не сравнится с этим. До подхода мы не знали, насколько она глубокая. Местами по шею, где-то по пояс, но всё равно преодолели", — рассказал командир.
По его словам, бойцы действовали малыми группами, занимали промежуточные позиции и следовали строго по приказам, несмотря на угрозу со стороны вражеских дронов и FPV-боеприпасов.
"Чтобы понять, насколько это было страшно и сложно, нужно было там побывать. Но никто не отказывался, все слушали команды и выполняли задачу до конца", — добавил "Питерский".
Боец с позывным Лаврик о зачистке Купянска от ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Российский боец рассказал о завершении зачистки западной части Купянска
© 2025 МИА «Россия сегодня»
