СМИ: фон дер Ляйен подготовила секретный план против России
02:29 08.11.2025
СМИ: фон дер Ляйен подготовила секретный план против России
ЕС готовится создать специализированный Центр, чтобы противодействовать якобы дезинформации со стороны России, Китая и других стран, пишет британская газета The
СМИ: фон дер Ляйен подготовила секретный план против России

Guardian: ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ЕС готовится создать специализированный Центр, чтобы противодействовать якобы дезинформации со стороны России, Китая и других стран, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на документ.
"Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов", — говорится в статье.
По данным издания, документ должен быть опубликован 12 ноября, автором инициативы является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как утверждает газета, в еще неопубликованных материалах сказано, что Европа видит наибольшую угрозу в якобы "гибридных атаках России, направленных на борьбу за влияние в Европе". При этом в списках угроз также фигурирует Китай, который, по версии дипломатической службы ЕС, распространяет контент, соответствующий политическим интересам Пкина во всем мире.
Сообщается, что членство в планируемом Центре будет добровольным для участников ЕС, а также для стран, желающих вступить в Союз. Великобритания также будет иметь возможность стать участником как "партнер-единомышленник".
В среду на заседании Совета по межнациональным отношениям президент Владимир Путин предупредил о том, что за границей создаются все новые "международные организации" и псевдонациональные Центры, целью которых является информационная война против России.
Ранее российский лидер подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Заголовок открываемого материала