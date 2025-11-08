Ларионов поздравил СКА с победой над "Динамо"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, комментируя победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметил, что его коллективу еще необходимо совершенствоваться.