Ларионов поздравил СКА с победой над "Динамо"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, комментируя победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметил, что его коллективу еще необходимо совершенствоваться.
08 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
06:01 • Джордан Уил
(Дилан Сикура, Магомед Шараканов)
44:49 • Дилан Сикура
(Магомед Шараканов, Макс Комтуа)
22:51 • Джозеф Бландизи
30:20 • Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
57:30 • Тревор Мерфи
(Егор Савиков, Джозеф Бландизи)
«
"Поздравляю нашу команду и наших болельщиков с хорошей, волевой победой. Но это лишь маленький штрих к тому, каким мы хотим видеть наш коллектив. Однако приятно получить такую маленькую радость. До наших игроков начинает доходить, что в хоккее кроме мастерства и таланта существуют характер и другие вещи, которые должны выходить на первый план. Например, игровая дисциплина. В этом сезоне мы подарили слишком много подарков, хотя еще не Рождество", - сказал Ларионов журналистам.
Ларионов прокомментировал поражение СКА в стартовом матче КХЛ
7 сентября, 02:03