Ларионов поздравил СКА с победой над "Динамо"
Хоккей
Хоккей
 
23:03 08.11.2025 (обновлено: 20:35 16.11.2025)
Ларионов поздравил СКА с победой над "Динамо"
Ларионов поздравил СКА с победой над "Динамо" - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Ларионов поздравил СКА с победой над "Динамо"
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, комментируя победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
хоккей
спорт
москва
игорь ларионов
хк динамо
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
москва
спорт, москва, игорь ларионов, хк динамо, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Игорь Ларионов, ХК Динамо, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Ларионов поздравил СКА с победой над "Динамо"

© РИА НовостиИгорь Ларионов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, комментируя победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметил, что его коллективу еще необходимо совершенствоваться.
СКА в субботу обыграл "Динамо" в Москве (3:2). Петербуржцы одержали четвертую победу в последних шести матчах. После 23 игр армейцы занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 24 очка.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
2 : 3
СКА
06:01 • Джордан Уил
(Дилан Сикура, Магомед Шараканов)
44:49 • Дилан Сикура
(Магомед Шараканов, Макс Комтуа)
22:51 • Джозеф Бландизи
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
30:20 • Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
57:30 • Тревор Мерфи
(Егор Савиков, Джозеф Бландизи)
«
"Поздравляю нашу команду и наших болельщиков с хорошей, волевой победой. Но это лишь маленький штрих к тому, каким мы хотим видеть наш коллектив. Однако приятно получить такую маленькую радость. До наших игроков начинает доходить, что в хоккее кроме мастерства и таланта существуют характер и другие вещи, которые должны выходить на первый план. Например, игровая дисциплина. В этом сезоне мы подарили слишком много подарков, хотя еще не Рождество", - сказал Ларионов журналистам.
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Ларионов прокомментировал поражение СКА в стартовом матче КХЛ
7 сентября, 02:03
 
ХоккейСпортМоскваИгорь ЛарионовХК Динамо (Москва)СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
