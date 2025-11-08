Рейтинг@Mail.ru
17:31 08.11.2025 (обновлено: 17:39 08.11.2025)
в мире, болгария, бургас, лукойл, министерство финансов сша, роснефть, санкции в отношении россии
В мире, Болгария, Бургас, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Роснефть, Санкции в отношении России
Вице-президент Болгарии заявила о последствиях потери НПЗ "Лукойла"

Йотова: потеря НПЗ "Лукойла" поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что возможная потеря нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас поставила бы страну в очень тяжелое положение, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление политика.
"Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление вице-президента.
Политик также заявила, что решение о будущем НПЗ - вопрос национального значения, и он требует не только парламентского, но и национального консенсуса.
Ранее парламент Болгарии окончательно принял поправки о спецуправлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября, когда в силу вступят американские санкции.
В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
