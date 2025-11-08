Вице-президент Болгарии заявила о последствиях потери НПЗ "Лукойла"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что возможная потеря нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас поставила бы страну в очень тяжелое положение, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление политика.

"Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление вице-президента.

Политик также заявила, что решение о будущем НПЗ - вопрос национального значения, и он требует не только парламентского, но и национального консенсуса.

Ранее парламент Болгарии окончательно принял поправки о спецуправлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов " Лукойла " в Болгарии после 21 ноября 2025 года.

Министерство финансов США 22 октября включило " Роснефть ", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября, когда в силу вступят американские санкции.

В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов.